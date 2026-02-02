Français
الأخبار

انقطاع طريق بسبب السيول في جندوبة: دعوة إلى اعتماد مسار بديل وتوخّي الحذر

انقطاع طريق بسبب السيول في جندوبة: دعوة إلى اعتماد مسار بديل وتوخّي الحذر

أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة عن انقطاع الطريق غير المرقّم على مستوى وادي بجر، الرابط بين مدينة جندوبة ومنطقة الطواهرية، وذلك نتيجة الوضع الجوي وتقلباته الأخيرة.

وحرصًا على سلامة مستعملي الطريق، دعت الحماية المدنية المواطنين إلى اعتماد الطريق الجهوية رقم 59 عبر منطقة بلاريجيا كمسلك بديل للتنقّل، مع التأكيد على ضرورة توخّي الحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية.

كما شدّدت المصالح المعنية على أهمية متابعة مستجدات الوضع الجوي بصفة متواصلة، والتواصل مع السلطات المحلية عند الضرورة، خاصة في ظل مخاطر ارتفاع منسوب الأودية وانقطاع بعض المسالك.

وتجدد الحماية المدنية دعوتها إلى تجنّب المجازفة والالتزام بالإرشادات الوقائية، ضمانًا لسلامة الجميع.

تعليقات

