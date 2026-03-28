الأخبار

انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس صباح غد الأحد

انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس صباح غد الأحد

أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة من صباح غد الاحد بعدة مناطق من ولاية صفاقس، وهي مدينة عقارب والمراعنية و منطقة الصغار و مدينة محرس و مدينة الغريبة و مدينة الصخيرة.

و أوضحت الشركة أن هذه الاضطرابات ستكون تبعا لأشغال الصيانة التي برمجتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خطوطها ذات الضغط المتوسط والمنخفض، والتي سينجر عنها انقطاع في التيار الكهربائي على محطتي الضخ سيدي العلوش والبئر العميقة سيدي العلوش يوم الاحد 29 مارس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعدة الثالثة بعد الزوال.

