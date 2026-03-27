انقطاع كهربائي يعطّل الخدمات القنصلية بدبي: دعوة للتونسيين إلى توخي الحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية عن تعليق مؤقت لكافة الخدمات القنصلية اليوم الجمعة 27 مارس 2026، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمقر البعثة.

وأوضحت القنصلية أن هذا الانقطاع جاء نتيجة التقلبات الجوية القوية التي تشهدها دولة الإمارات، مما أثر على سير العمل داخل المقر القنصلي.

وأكدت البعثة أنها تعمل حاليًا على معالجة هذا الخلل واستعادة النشاط في أقرب الآجال، داعية أفراد الجالية التونسية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتفادي التنقل إلا عند الضرورة.

كما أعربت القنصلية عن تمنياتها بالسلامة لكافة المواطنين، في ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



