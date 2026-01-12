Français
Anglais
العربية
الأخبار

انقطاع للماء الصالح للشرب في جربة… و عودة التزويد تدريجيًا

انقطاع للماء الصالح للشرب في جربة… و عودة التزويد تدريجيًا

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم جربة، تسجيل عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة، ما تسبّب في اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الجزيرة.

وأفادت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا العطب أدّى إلى تأثّر التزويد بالماء بمعتمديتي حومة السوق وميدون، حيث تم تسجيل انقطاعات متفاوتة في الإمدادات، نتيجة الخلل الفني الطارئ الذي استوجب التدخل الفوري لإصلاحه.

وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الفرق الفنية باشرت الأشغال اللازمة منذ تسجيل العطب، مشيرة إلى أن استئناف التزويد سيتم بصفة طبيعية وتدريجية، انطلاقًا من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
370
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى