انقطاع للماء الصالح للشرب في جربة… و عودة التزويد تدريجيًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم جربة، تسجيل عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة، ما تسبّب في اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الجزيرة.

وأفادت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا العطب أدّى إلى تأثّر التزويد بالماء بمعتمديتي حومة السوق وميدون، حيث تم تسجيل انقطاعات متفاوتة في الإمدادات، نتيجة الخلل الفني الطارئ الذي استوجب التدخل الفوري لإصلاحه.

وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الفرق الفنية باشرت الأشغال اللازمة منذ تسجيل العطب، مشيرة إلى أن استئناف التزويد سيتم بصفة طبيعية وتدريجية، انطلاقًا من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



