انقطاع مرتقب للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم بنزرت، أنه في إطار أشغال إصلاح كسر طرأ على قناة الجلب ذات القطر 500 مم، سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولاية بنزرت.

وأوضح البلاغ أن الانقطاع سيشمل مدينة منزل جميل، ومنزل عبد الرحمان، وأحياء الدريجات، وبن عروس بجزونة، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

وأضافت الشركة أن عملية تزويد المناطق المذكورة بالماء الصالح للشرب ستُستأنف تدريجيًا انطلاقًا من الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه، فور الانتهاء من الأشغال.

