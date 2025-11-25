Français
Anglais
العربية
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم باجة) عن تسجيل عطب مفاجئ على مستوى قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم بباجة المدينة، مما سينجرّ عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب.

و سيشمل انقطاع المياه شارع خير الدين باشا وشارع 18 جانفي والأنهج المتفرّعة عنه وشارع 9 أفريل والأنهج المتفرّعة عنه وشارع الحرية والأنهج المتفرّعة عنه، وفق بلاغ صادر عن الشركة.

و من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيًا بداية من الساعة السادسة صباحًا من الغد الأربعاء 26 نوفمبر 2025 وذلك بعد استكمال الأشغال دون انقطاع على مدار الساعة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

341
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
330
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
317
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
308
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
285
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
281
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
275
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
272
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى