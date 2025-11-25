انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم باجة) عن تسجيل عطب مفاجئ على مستوى قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم بباجة المدينة، مما سينجرّ عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب.

و سيشمل انقطاع المياه شارع خير الدين باشا وشارع 18 جانفي والأنهج المتفرّعة عنه وشارع 9 أفريل والأنهج المتفرّعة عنه وشارع الحرية والأنهج المتفرّعة عنه، وفق بلاغ صادر عن الشركة.

و من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيًا بداية من الساعة السادسة صباحًا من الغد الأربعاء 26 نوفمبر 2025 وذلك بعد استكمال الأشغال دون انقطاع على مدار الساعة.

