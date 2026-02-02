انهيار تاريخي في أسواق المعادن النفيسة: الذهب والفضة في “سقوط حر” تحت ضغط الدولار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت أسواق المعادن النفيسة، اليوم الإثنين، واحدة من أعنف جلسات الهبوط في تاريخها، بعدما دخل كلّ من الذهب والفضة في دوامة “سقوط حر” بفعل الارتفاع القوي للدولار وترقّب المستثمرين للتوجهات المحتملة لـكيفن وارش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وكالة رويترز بأن أسعار الذهب واصلت تكبّد خسائرها في المعاملات الفورية، حيث تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 7 بالمائة ليصل إلى نحو 4500 دولار للأوقية، مبتعدا بشكل لافت عن قمته التاريخية التي سجلها الخميس الماضي عند مستوى 5594 دولارا.

من جهتها، لم تسلم الفضة من موجة التراجع الحاد، إذ ذكرت رويترز أن أسعارها انخفضت بنسبة 12 بالمائة في التداولات الفورية لتستقر الأوقية عند حدود 74.18 دولارا، بعد أن كانت قد لامست مستوى 121.64 دولارا في وقت سابق.

ويأتي هذا التراجع الحاد في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق العالمية، مع توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ، إضافة إلى حالة الترقب للسياسة النقدية الأمريكية المقبلة، وما قد تحمله من إشارات بشأن أسعار الفائدة واتجاهات التضخم.

