بأكثر من 11 مليون زائر: السياحة في تونس تسجّل أرقامًا قياسية في 2025 

سجّل القطاع السياحي في تونس خلال سنة 2025 أداءً لافتًا، مؤكّدًا عودته القوية بعد سنوات من التأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19. فقد قدّرت العائدات السياحية بـ8096.9 مليون دينار لكامل سنة 2025، مقابل 7599.7 مليون دينار خلال سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي، وفق المؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ويواكب هذا التحسّن المالي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الوافدين. إذ استقبلت تونس، إلى حدود 22 ديسمبر 2025، أكثر من 11 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجّل سنة 2019 والذي قُدّر حينها بنحو 9.4 مليون سائح. ويُعدّ هذا الإنجاز مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع بعد التراجع الحاد الذي شهده بين 2020 و2022 نتيجة القيود الصحية العالمية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير السياحة سفيان تقية أن النتائج المحققة تعكس نجاح الاستراتيجية السياحية الجديدة التي تم إرساؤها، والتي تقوم على تكريس سياحة ذات جودة رفيعة وقيمة مضافة عالية، إلى جانب تنويع المنتوج السياحي وعدم الاقتصار على السياحة الشاطئية التقليدية.

وأضاف الوزير أن هذه المقاربة ترتكز على تثمين خصوصيات كل جهة، سواء من خلال السياحة الثقافية أو البيئية أو الصحراوية أو العلاجية، بما من شأنه تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل جديدة.

