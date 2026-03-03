بأمر من رئيس الجمهورية: طفل فلسطيني يصل تونس لتلقي العلاج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة أن الطفل الفلسطيني خليل إسلام خليل أبو دقه، أحد ضحايا العدوان على الشعب الفلسطيني، غادر في اتجاه تونس لتلقي العلاج.

وجاءت هذه المبادرة بإذن من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس الموقف التونسي الداعم للشعب الفلسطيني وحرصه على تقديم الدعم الإنساني للحالات الصحية المستعجلة.

ويعدّ الطفل خليل من بين المدنيين المتضررين من التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، حيث تقرر نقله إلى تونس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في أحد المراكز الاستشفائية المختصة.

