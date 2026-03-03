Français
Anglais
العربية
الأخبار

بأمر من رئيس الجمهورية: طفل فلسطيني يصل تونس لتلقي العلاج

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة أن الطفل الفلسطيني خليل إسلام خليل أبو دقه، أحد ضحايا العدوان على الشعب الفلسطيني، غادر في اتجاه تونس لتلقي العلاج.

وجاءت هذه المبادرة بإذن من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس الموقف التونسي الداعم للشعب الفلسطيني وحرصه على تقديم الدعم الإنساني للحالات الصحية المستعجلة.

ويعدّ الطفل خليل من بين المدنيين المتضررين من التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، حيث تقرر نقله إلى تونس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في أحد المراكز الاستشفائية المختصة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

817
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

404
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
356
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
342
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
332
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
310
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
298
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
297
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
294
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
288
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى