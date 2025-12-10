بإشراف وزير الصحة : توقيع عقد إنجاز مستشفى الملك سلمان بالقيروان 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على موكب توقيع عقد إنجاز أشغال مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بولاية القيروان، وهو مشروع ممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية.

وجرى موكب التوقيع بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس، إلى جانب وفد من ممثلي المقاولات السعودية والتونسية، إضافة إلى عدد من الإطارات وممثلي مختلف الإدارات والهيئة الألمانية بوزارة الصحة.

ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الصحية المنتظرة بالجهة، ومن شأنه دعم المنظومة الصحية وتعزيز الخدمات الاستشفائية لفائدة المواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



