باتريس بوميل يصل إلى تونس لتدريب الترجي قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وصل المدرب الفرنسي باتريس بوميل، أمس الإثنين، إلى تونس رفقة جهازه المعاون، تمهيدًا لتولي قيادة الترجي الرياضي التونسي ، بعد الاتفاق مع إدارة شيخ الأندية التونسية.

و جاء وصول بوميل خلفًا للمدرب السابق ماهر الكنزاري، الذي رحل عن قيادة الفريق بسبب تراجع النتائج في المرحلة الأخيرة.

و توجه بوميل فور وصوله إلى فندق الإقامة قبل عقد جلسة رسمية مع مسؤولي الترجي لتوقيع العقود.

و علق بوميل على توليه المهمة قائلاً: “ترجي يا دولة”، في إشارة إلى شعار النادي الشهير.

و قاد المدرب الفرنسي البالغ 47 عامًا منتخب المغرب تحت 23 عامًا ومنتخب كوت ديفوار، بجانب تجاربه مع أندية أم صلال القطري ومولودية الجزائر، ما يعزز آمال جماهير الترجي في استعادة الانتصارات و البطولات.

