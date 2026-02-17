باجة : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رصد مراسل “تونس الرقمية” بولاية باجة اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.4 دينار للكيلو

الطماطم : 1.8 دينار للكيلو

البطاطا : 1.8 دينار للكيلو

دقلة 8 دينار للكيلو

جلبانة: 6 دنانير للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 55 دينار للكيلو

الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.9 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 22.8 دينار للكيلو

مرجان 5.4 دينار

تريلية 15.8 دينار للكيلو

