باجة : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بولاية باجة اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 3.4 دينار للكيلو
الطماطم : 1.8 دينار للكيلو
البطاطا : 1.8 دينار للكيلو
دقلة 8 دينار للكيلو
جلبانة: 6 دنانير للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 55 دينار للكيلو
الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو
اسكالوب: 16.9 دينار للكيلو
*الأسماك
وراطة 22.8 دينار للكيلو
مرجان 5.4 دينار
تريلية 15.8 دينار للكيلو
