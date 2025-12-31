باجة: أكثر من 230 مخالفة اقتصادية خلال ديسمبر مع تشديد الرقابة قبيل رأس السنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية باجة 233 مخالفة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية تزامنًا مع رأس السنة الإدارية والعطلة الشتوية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الحملات ركّزت بالأساس على القطاعات ذات الإقبال المرتفع خلال هذه الفترة، حيث تم تسجيل 23 مخالفة بقطاع المرطبات، و20 مخالفة بالمطاعم، إلى جانب 6 مخالفات بالمقاهي. كما شملت عمليات التفقد قطاع الدواجن واللحوم البيضاء، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك، وأسفرت عن 20 مخالفة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



