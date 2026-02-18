باجة: إحداث نقطة بيع لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمناسبة شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، عن إحداث نقطة بيع وترويج لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي، وذلك في إطار دعم المنتوج المحلي وتعزيز موارد العائلات الريفية خلال الشهر الكريم.

وستُقام نقطة البيع أمام فضاء مقر بلدية باجة، تحت شعار “ماكلتنا من عولتنا”، على امتداد كامل شهر رمضان، بهدف تمكين النساء الريفيات من عرض وتسويق منتوجاتهن في ظروف ملائمة، وتقريبها من المستهلك مباشرة.

وأكد مراسل تونس الرقمية بباجة أن هذه المبادرة تندرج في سياق تثمين مجهودات المرأة الريفية وتشجيعها على مزيد تطوير مشاريعها الصغرى، فضلاً عن توفير منتجات تقليدية ومحلية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.

