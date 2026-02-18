Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة: إحداث نقطة بيع لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمناسبة شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، عن إحداث نقطة بيع وترويج لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي، وذلك في إطار دعم المنتوج المحلي وتعزيز موارد العائلات الريفية خلال الشهر الكريم.

وستُقام نقطة البيع أمام فضاء مقر بلدية باجة، تحت شعار “ماكلتنا من عولتنا”، على امتداد كامل شهر رمضان، بهدف تمكين النساء الريفيات من عرض وتسويق منتوجاتهن في ظروف ملائمة، وتقريبها من المستهلك مباشرة.

وأكد مراسل تونس الرقمية بباجة أن هذه المبادرة تندرج في سياق تثمين مجهودات المرأة الريفية وتشجيعها على مزيد تطوير مشاريعها الصغرى، فضلاً عن توفير منتجات تقليدية ومحلية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

335
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
307
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
293
الأخبار

قضية إبستين : بعد طبيب العائلة… شقيقه يطلق تصريحات مدوية
291
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
271
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
261
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
255
الأخبار

اليوم: رصد هلال شهر رمضان
250
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي
241
الأخبار

رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى