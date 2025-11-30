Français
Anglais
العربية
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز

شهدت ولاية باجة مساء اليوم حادثي اختناق بالغاز خلّفا إصابة ثمانية أشخاص من عائلتين مختلفتين، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي الإسعافات اللازمة.

الحادث الأول جدّ بحي الهواري بباجة الجنوبية، حيث تعرّضت أم و طفلاها لاختناق نتيجة تسرّب الغاز أثناء الاستحمام.

و نُقلت الأم إلى قسم الاستعجالي، فيما أُحيل الطفلان إلى قسم طب الأطفال.

أما الحادث الثاني فوقع بمنطقة حمّام سيالة على بعد ستة كيلومترات من مدينة باجة، حيث تعرّض خمسة أفراد من عائلة واحدة للاختناق بسبب تسرّب الغاز المنزلي.

و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات العاجلة و نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي لتلقي العناية الضرورية، وفق ما أكده مراسل تونس الرقمية بباجة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

413
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

357
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
314
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد
294
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
257
الأخبار

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!
246
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
242
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
240
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدي العربي : على أي قنوات يمكن مشاهدة مباراة تونس – مصر ؟
239
الأخبار

تونس : أمطار هامة خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة أعلى كمياتها في عين دراهم بـ62 مليمتر
236
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى