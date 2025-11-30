باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية باجة مساء اليوم حادثي اختناق بالغاز خلّفا إصابة ثمانية أشخاص من عائلتين مختلفتين، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي الإسعافات اللازمة.

الحادث الأول جدّ بحي الهواري بباجة الجنوبية، حيث تعرّضت أم و طفلاها لاختناق نتيجة تسرّب الغاز أثناء الاستحمام.

و نُقلت الأم إلى قسم الاستعجالي، فيما أُحيل الطفلان إلى قسم طب الأطفال.

أما الحادث الثاني فوقع بمنطقة حمّام سيالة على بعد ستة كيلومترات من مدينة باجة، حيث تعرّض خمسة أفراد من عائلة واحدة للاختناق بسبب تسرّب الغاز المنزلي.

و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات العاجلة و نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي لتلقي العناية الضرورية، وفق ما أكده مراسل تونس الرقمية بباجة.

