Français
Anglais
العربية
الأخبار

باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير

باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير

شهدت مدينة باجة اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين على نقطة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك، وذلك في اليوم الأخير من هذه المبادرة. وسجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنقاط البيع التقليدية، ما مكّن المواطنين من اقتناء التمور ذات الجودة العالية بأسعار تفاضلية.

و أكدت هذه المبادرة على الدور الهام في دعم المستهلكين وتمكينهم من الحصول على منتجات محلية مباشرة من المصدر، كما وفرت للمنتجين فرصة لتسويق منتوجهم دون الحاجة إلى الوسطاء، مما يعزز العوائد الاقتصادية لهم ويحفّز الإنتاج المحلي.

و أشار عدد من المتسوقين إلى رضاهم عن جودة التمور والأسعار المنافسة، مؤكدين أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك ودعم السوق المحلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ

338
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
332
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
302
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
293
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
276
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 
276
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
273
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
271
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
265
الأخبار

تركيز خيمة لمدة 14 يوما لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى