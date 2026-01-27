باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت مدينة باجة اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين على نقطة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك، وذلك في اليوم الأخير من هذه المبادرة. وسجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنقاط البيع التقليدية، ما مكّن المواطنين من اقتناء التمور ذات الجودة العالية بأسعار تفاضلية.

و أكدت هذه المبادرة على الدور الهام في دعم المستهلكين وتمكينهم من الحصول على منتجات محلية مباشرة من المصدر، كما وفرت للمنتجين فرصة لتسويق منتوجهم دون الحاجة إلى الوسطاء، مما يعزز العوائد الاقتصادية لهم ويحفّز الإنتاج المحلي.

و أشار عدد من المتسوقين إلى رضاهم عن جودة التمور والأسعار المنافسة، مؤكدين أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك ودعم السوق المحلية.

