الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية، في ساعة متأخرة من صباح اليوم، من إنقاذ شخص كان على متن سيارته بعد أن جازف بعبور الطريق الجهوية عدد 44 بمنطقة مجاز الباب، حيث فاجأته كميات هامة من مياه الأمطار التي غمرت الطريق وتسببت في محاصرة سيارته.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية في الوقت المناسب، وتم إخراج الشخص بسلام دون تسجيل إصابات، وفق ما أفاد به مراسل تونس الرقمية بولاية باجة.

ويُذكر أن هذه النقطة من الطريق الجهوية 44 تشهد تكرار حوادث مماثلة عند نزول الأمطار، نتيجة تجمع المياه وصعوبة العبور، رغم التحذيرات المتكررة، وهو ما يطرح مجددًا مسألة ضرورة التدخل العاجل لمعالجة الإشكال وتفادي المخاطر التي تهدد مستعملي الطريق.

