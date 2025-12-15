باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 المحامية عن جهة باجة رحاب بنعبدة السماعلي تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت فيها أنّ الفرق الأمنية تمكّنت من إيقاف شخص منحرف يُشتبه في تورّطه بمحاولات اختطاف أطفال، وهو ما أثار حالة من الخوف والقلق في صفوف متساكني مدينة باجة خلال الفترة الأخيرة.

و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام القليلة الماضية، أخبارًا عن تعرّض عدد من الأطفال لمحاولات إختطاف ، بمنطقة المعقولة التابعة لمعتمدية باجة الجنوبية، حيث أُفيد بأنّ شخصًا على متن دراجة نارية حاول اختطاف صغار من أمام إحدى المؤسسات التربوية كما تكرّرت الحادثة اليوم أيضًا بالقرب من مؤسسة تربوية.

و على إثر ذلك، تحرّكت فرق الأبحاث والتفتيش التابعة لـلحرس الوطني التي كثّفت تحرّياتها وتمكّنت، بعد مجهودات ميدانية، من إيقاف الشخص المعني.

