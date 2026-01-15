باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت إحدى مناطق مدينة باجة مساء الأربعاء 14 جانفي 2026 اندلاع حريق بسيارة خفيفة، ما أسفر عن احتراقها بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية بباجة على عين المكان، حيث نجحت في محاصرة النيران وإخمادها في وقت وجيز، ومنع امتداد الحريق إلى المحيط المجاور.

وأكد مراسل تونس الرقمية بباجة أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات، فيما اقتصر الضرر على الخسائر المادية التي لحقت بالسيارة.

