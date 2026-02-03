Français
باجة: ارتفاع منسوب المياه بوادي مجردة على مستوى سيدي إسماعيل ودعوات للمتساكنين بملازمة الحذر (فيديو)

سجّلت عدد من ولايات الشمال الغربي خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة نزول كميات هامة من الأمطار، ما ساهم في تحسّن منسوب عدد من السدود والأودية، خاصة بولاية باجة، وفق ما أكده مراسل تونس الرقمية بالجهة.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتساكنين على ضفاف وادي مجردة، بين ولايتي جندوبة وباجة وصولًا إلى منطقة العايفية، إلى ملازمة الحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مع ضرورة إبعاد المعدات الفلاحية والحيوانات، وذلك على إثر ارتفاع منسوب المياه نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن عملية مراقبة وادي مجردة متواصلة منذ يوم الأحد، خاصة على مستوى مناطق القفيفي، السهيلي، قنطرة سيدي إسماعيل، دوار النحلة والعايفية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات ومتابعة البلاغات الرسمية تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

