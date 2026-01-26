باجة: اصطدام شاحنتين يُعطّل حركة المرور بالطريق الوطنية عدد 6

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد الطريق الوطني عدد 6 الرابط بين باجة وتونس، مساء اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنتين بمنطقة وادي الزرقاء، ما أدى إلى تعطل جزئي لحركة السير في المكان.

وأفاد مراسل “تونس الرقمية” بأن الحادث تسبب في إصابة شخص واحد كان محاصرًا داخل إحدى الشاحنتين، مشيرًا إلى تدخل فرق الحماية المدنية بسرعة لإخراج المصاب وتقديم الإسعافات اللازمة.

وأكد المصدر أن العمل مستمر لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وضمان سلامة مستعملي الطريق.

