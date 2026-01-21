Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة : افتتاح دار خدمات رقمية نموذجيّة بقبلاط

أشرف اليوم الأربعاء، 21 جانفي 2026، والي باجة أحمد بن خراط ووفد من رئاسة الحكومة على إفتتاح مقر دار الخدمات الرقمية بمعتمدية قبلاط.

ويهدف هذا الفضاء الرقمي الحديث إلى توفير بيئة متكاملة تتيح للمواطنين إنجاز مختلف الخدمات الإدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، في قلب البلدية والأماكن القريبة منها.

وتشمل الخدمات المقدمة مجالات الكهرباء والغاز، إضافة إلى مصالح استغلال وتوسيع الشبكات، والصناديق الاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين القيام بإجراءات مثل دفع المستحقات، أو تقديم طلبات لفائدة الصناديق الاجتماعية، أو تعديل الوثائق الإدارية بسهولة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

667
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

634
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
522
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
340
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
311
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
301
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
299
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
296
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
281
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
280
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى