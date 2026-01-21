باجة : افتتاح دار خدمات رقمية نموذجيّة بقبلاط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف اليوم الأربعاء، 21 جانفي 2026، والي باجة أحمد بن خراط ووفد من رئاسة الحكومة على إفتتاح مقر دار الخدمات الرقمية بمعتمدية قبلاط.

ويهدف هذا الفضاء الرقمي الحديث إلى توفير بيئة متكاملة تتيح للمواطنين إنجاز مختلف الخدمات الإدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، في قلب البلدية والأماكن القريبة منها.

وتشمل الخدمات المقدمة مجالات الكهرباء والغاز، إضافة إلى مصالح استغلال وتوسيع الشبكات، والصناديق الاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين القيام بإجراءات مثل دفع المستحقات، أو تقديم طلبات لفائدة الصناديق الاجتماعية، أو تعديل الوثائق الإدارية بسهولة.

