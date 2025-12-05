باجة: الانطلاق في إنجاز أشغال لحماية مدينة دقة الجديدة من الفيضانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في جوابها عن السؤال الكتابي للسيد عواطف الشنيتي بخصوص حماية مدينة دقة الجديدة من الفيضانات، أفادت وزارة الفلاحة المصالح الفنية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة قامت رفقة ممثلين عن السلط المحلية بمعاينة الوضع قصد إيجاد الحلول المناسبة وقد أفضت هذه الزيارة إلى اتخاذ التدابير تتعلق بالانطلاق الفوري في إنجاز أشغال عن طريق عمالة الحضائر تتمثل في إنشاء حواجز بالحجارة والقيود على مستوى المجرى الرئيسي للواد للحد من سرعة تدفق المياه.

كما تم إقرار التدخل لإعادة إنجاز أشغال صيانة ميكانيكية للحد من خطر الفيضانات وحماية التجمع السكني تكون منجزة من طرف وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية في إطار اتفاقية خاصة، والتي بصدد الإمضاء من طرف الوكالة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



