باجة: الانطلاق في إنجاز أشغال لحماية مدينة دقة الجديدة من الفيضانات

في جوابها عن السؤال الكتابي للسيد عواطف الشنيتي بخصوص حماية مدينة دقة الجديدة من الفيضانات، أفادت وزارة الفلاحة المصالح الفنية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة قامت رفقة ممثلين عن السلط المحلية بمعاينة الوضع قصد إيجاد الحلول المناسبة وقد أفضت هذه الزيارة إلى اتخاذ التدابير تتعلق بالانطلاق الفوري في إنجاز أشغال عن طريق عمالة الحضائر تتمثل في إنشاء حواجز بالحجارة والقيود على مستوى المجرى الرئيسي للواد للحد من سرعة تدفق المياه.

كما تم إقرار التدخل لإعادة إنجاز أشغال صيانة ميكانيكية للحد من خطر الفيضانات وحماية التجمع السكني تكون منجزة من طرف وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية في إطار اتفاقية خاصة، والتي بصدد الإمضاء من طرف الوكالة.

