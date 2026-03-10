باجة: التضامن الاجتماعي يُنظم حفل ختان لفائدة 75 طفلًا من أبناء العائلات المعوزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة شهر رمضان المعظم، واكب أحمد بن خراط، والي باجة، حفل ختان لفائدة 75 طفلاً من أبناء العائلات محدودة الدخل، نظمّه الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة بالتعاون مع المستشفى الجهوي بالجهة.

وقد حضر الحفل عدد من المسؤولين على غرار معتمدة مركز الولاية، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، المتصرف الجهوي للتضامن، والمدير الجهوي للمستشفى، إلى جانب الإطارات الطبية والشبه طبية وممثلي الهياكل الاجتماعية.

وتسير العملية في أجواء احتفالية بهيجة جمعت الأطفال وعائلاتهم، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة قبل وبعد إجراء الختان تحت إشراف طاقم طبي مختص، لضمان سلامة الأطفال وتعزيز الجانب الصحي للمبادرة.

وفي كلمته بالمناسبة، أثنى والي باجة على جهود كل الأطراف المشاركة، مقدماً الشكر للإطار الطبي والشبه الطبي والمُنظمين على مساهمتهم في إدخال الفرحة على الأطفال وعائلاتهم.

كما أعلن عن استجابته لأي طلبات إضافية لختان أطفال آخرين، معتمداً على طواقم المستشفى لإدخال الفرحة على أكبر عدد ممكن من العائلات، مؤكداً حرصه على ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

