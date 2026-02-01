Français
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

شهدت عدة مناطق من الشمال الغربي خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة نزول كميات هامة من الأمطار، رافقتها هبوب رياح قوية، ما أثر على بعض الطرقات والمجاري المائية.

و في ولاية باجة، تمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ سيارة كان على متنها أربعة أشخاص بعد أن جرفتهم المياه بمجرى وادي عين الكحلة على طريق نفزة.

و أكدت الفرق أن العملية تمت بنجاح دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية وفق ما أفاد به مراسل تونس الرقمية بباجة.

و دعت الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر و تجنب المجازفة بعبور الأودية أثناء نزول الأمطار، حفاظاً على سلامتهم.

