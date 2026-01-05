Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

كشف محمد علي قسيم ، عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، في تصريح لموقع تونس الرقمية، أنّ ولاية باجة سجّلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 175 حادث مرور، أسفرت عن إصابة 252 شخصاً ووفاة 23 شخصاً.

وأوضح قسيم أنّ هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع المروري بالجهة، مؤكداً أنّ أغلب الحوادث تعود بالأساس إلى السهو وعدم الانتباه، وهو ما يُعدّ من أبرز الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور.

وأضاف المتحدّث أنّ عدم احترام الأولوية يحتل المرتبة الثانية ضمن أسباب الحوادث، يليه في المرتبة الثالثة تغيير الاتجاه دون احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب عدم احترام علامة “قف” وعدد من المخالفات الأخرى.

وختم قسيم تصريحه بالدعوة إلى تكثيف الحملات التحسيسية والرقابية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية، مؤكداً أنّ السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين السائقين وكافة المتدخلين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

954
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

478
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
332
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
320
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
313
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
305
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
303
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
290
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
286
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
284
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى