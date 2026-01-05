باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف محمد علي قسيم ، عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، في تصريح لموقع تونس الرقمية، أنّ ولاية باجة سجّلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 175 حادث مرور، أسفرت عن إصابة 252 شخصاً ووفاة 23 شخصاً.

وأوضح قسيم أنّ هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع المروري بالجهة، مؤكداً أنّ أغلب الحوادث تعود بالأساس إلى السهو وعدم الانتباه، وهو ما يُعدّ من أبرز الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور.

وأضاف المتحدّث أنّ عدم احترام الأولوية يحتل المرتبة الثانية ضمن أسباب الحوادث، يليه في المرتبة الثالثة تغيير الاتجاه دون احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب عدم احترام علامة “قف” وعدد من المخالفات الأخرى.

وختم قسيم تصريحه بالدعوة إلى تكثيف الحملات التحسيسية والرقابية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية، مؤكداً أنّ السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين السائقين وكافة المتدخلين.

