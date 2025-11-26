باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في باجة منذ ليلة البارحة اشغال صيانة العطب المفاجئ الذي جدّ على مستوى قناة التوزيع الرئيسية ذات قطر 400 مم وسط المدينة وفق ما أفاد به مراسل “تونس الرقمية” بباجة.

وقد تسبّب هذا العطب في اضطراب وانقطاع جزئي في تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشراب، ما استدعى تدخل الفرق الفنية بشكل عاجل للقيام بأعمال الإصلاح الضرورية.

وأكدت المصالح الفنية للشركة أنّه من المنتظر استئناف تزويد أغلب المناطق بالماء بصفة طبيعية وتدريجية وفر إصلاح العطب اليوم.

