Français
Anglais
العربية
مجتمع

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة

يواصل أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في باجة منذ ليلة البارحة اشغال صيانة العطب المفاجئ الذي جدّ على مستوى قناة التوزيع الرئيسية ذات قطر 400 مم وسط المدينة وفق ما أفاد به مراسل “تونس الرقمية” بباجة.

وقد تسبّب هذا العطب في اضطراب وانقطاع جزئي في تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشراب، ما استدعى تدخل الفرق الفنية بشكل عاجل للقيام بأعمال الإصلاح الضرورية.

وأكدت المصالح الفنية للشركة أنّه من المنتظر استئناف تزويد أغلب المناطق بالماء بصفة طبيعية وتدريجية وفر إصلاح العطب اليوم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

358
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
317
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
308
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
285
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
281
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
275
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
272
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى