باجة : الموقع الأثري بدقة يحتضن يوماً ترويجياً لزيت الزيتون التونسي

احتضن الموقع الأثري بدقة من ولاية باجة، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، يوماً ترويجياً لزيت الزيتون التونسي، نظمته المندوبية الجهوية للسياحة بباجة، وذلك في إطار التعريف بزيت الزيتون المحلي والتونسي كمنتوج غذائي متميّز متحصل على عديد التسميات.

و شهدت التظاهرة حضور عدد من الوفود السياحية الأجنبية، من بينها وفود من اليابان والصين إلى جانب دول أوروبية، وفق ما أكده رضا الحنبلي، المندوب الجهوي للسياحة بباجة، في تصريح لتونس الرقمية.

و أوضح الحنبلي أن هذه المبادرة تندرج ضمن خطة وطنية لترويج زيت الزيتون التونسي، يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي السياحة والفلاحة، ضمن استراتيجية شاملة تشمل عدداً من المواقع الأثرية ومختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف بهذا المنتوج الوطني وتعزيز إشعاعه على الصعيدين السياحي والدولي.

