باجة: الهلال الأحمر التُونسي يُنظم حفل ختان لفائدة أبناء العائلات المعوزة

في إطار مواصلة جهوده التضامنية ودعمه للفئات الهشة في تونس، وبالتزامن مع ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم، نظّمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة حفل ختان بالمستشفى الجهوي بباجة، لفائدة عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأفادت نائبة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، صابرين الباجي في تصريح لمراسل “تونس الرقمية ” أن هذا النشاط الإنساني انتظم بفضل مساهمة أهل الخير والإحسان، حيث تم توفير ملابس تقليدية للأطفال، إلى جانب ألعاب ومواد تنظيف ومواد غذائية، فضلاً عن جملة من الهدايا المتنوعة.

وأضافت أن تنظيم حفل الختان تزامناً مع ليلة السابع والعشرين من رمضان يهدف إلى إدخال الفرحة ونشر أجواء البهجة في صفوف الأطفال وعائلاتهم، في مبادرة تعكس قيم التضامن والتآزر الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

