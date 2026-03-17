باجة: الهلال الأحمر التُونسي يُنظم حفل ختان لفائدة أبناء العائلات المعوزة

في إطار مواصلة جهوده التضامنية ودعمه للفئات الهشة في تونس، وبالتزامن مع ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم، نظّمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة حفل ختان بالمستشفى الجهوي بباجة، لفائدة عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأفادت نائبة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، صابرين  الباجي في تصريح  لمراسل “تونس الرقمية ” أن هذا النشاط الإنساني انتظم بفضل مساهمة أهل الخير والإحسان، حيث تم توفير ملابس تقليدية للأطفال، إلى جانب ألعاب ومواد تنظيف ومواد غذائية، فضلاً عن جملة من الهدايا المتنوعة.

وأضافت أن تنظيم حفل الختان تزامناً مع ليلة السابع والعشرين من رمضان يهدف إلى إدخال الفرحة ونشر أجواء البهجة في صفوف الأطفال وعائلاتهم، في مبادرة تعكس قيم التضامن والتآزر الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

299
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

287
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
283
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
277
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
272
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
271
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
269
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
265
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
265
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي
264
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية

