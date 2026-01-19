Français
Anglais
العربية
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

دعت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، اليوم الاثنين 19 جانفي 2026، كافة المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، وذلك تزامنًا مع التقلبات المناخية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

و أوضحت الهيئة أن هذه الدعوة تأتي تبعًا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والذي أفاد بتوقع نزول أمطار مؤقتة تكون رعدية وأحيانًا غزيرة، مرفوقة بهبوب رياح قوية وعواصف رعدية بعدد من مناطق البلاد، من بينها ولاية باجة.

و في هذا الإطار، شددت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات الوقائية، من بينها تجنب المجازفة بعبور الأودية والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، إضافة إلى توخي الحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، والتواصل مع مصالح الحماية المدنية أو فروع الهلال الأحمر في حال تسجيل أي طارئ، مؤكدة استعدادها للتدخل عند الاقتضاء حفاظًا على سلامة المواطنين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

391
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

312
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
302
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
276
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
270
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
268
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
266
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
265
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
262
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
252
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى