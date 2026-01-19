باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، اليوم الاثنين 19 جانفي 2026، كافة المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، وذلك تزامنًا مع التقلبات المناخية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

و أوضحت الهيئة أن هذه الدعوة تأتي تبعًا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والذي أفاد بتوقع نزول أمطار مؤقتة تكون رعدية وأحيانًا غزيرة، مرفوقة بهبوب رياح قوية وعواصف رعدية بعدد من مناطق البلاد، من بينها ولاية باجة.

و في هذا الإطار، شددت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات الوقائية، من بينها تجنب المجازفة بعبور الأودية والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، إضافة إلى توخي الحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، والتواصل مع مصالح الحماية المدنية أو فروع الهلال الأحمر في حال تسجيل أي طارئ، مؤكدة استعدادها للتدخل عند الاقتضاء حفاظًا على سلامة المواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



