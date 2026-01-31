Français
باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة

دعت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية باجة، جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة، والتقيد بتوصيات السلامة، خاصة مع تسجيل نزول كميات هامة من الأمطار ببعض المعتمديات، ومنها معتمدية نفزة، التي قد يشهد فيها ارتفاع منسوب بعض الأودية.

يأتي هذا التحذير على خلفية بلاغ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التي أعلنت عن تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة، كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة التلاميذ و المواطنين نتيجة التقلبات الجوية المنتظرة في الجهة.

