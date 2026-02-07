باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصل فرع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة دعمه المستمر للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل. حيث قام الفريق بمعاينة بعض الوضعيات في مدينة باجة، شملت عائلة فاقدة للسند، تمّت معاينتها ميدانيًا، وبالتنسيق مع أحد المواطنين المقيمين بالخارج، تم التواصل مع العائلة و زيارتها مباشرة.

و قد تم التعهد بتوفير جراية شهرية ثابتة لصالح هذه العائلة، إضافة إلى دعمهم بثلاث جرايات شهرية كمساعدة عاجلة.

و في إطار جهوده الميدانية، قام فريق الهلال الأحمر، يوم الجمعة 2026، بمرافقة معتمد عمدون بتنظيم قافلة مساعدات متنوعة لفائدة عدد من الأسر الفاقدة للسند أو محدودة الدخل بمعتمدية عمدون.

و قد شملت القافلة توزيع مجموعة من المساعدات العينية لتلبية احتياجات هذه الأسر ومساندتهم في ظروفهم المعيشية.

تأتي هذه المبادرات في إطار الدور الاجتماعي المستمر للهلال الأحمر التونسي في دعم الفئات الهشة و المساهمة في تحسين جودة حياتهم.

