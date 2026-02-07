باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل لليوم الثاني على التوالي مجهودات أهالي كاب نيقرو و فرق الحماية المدنية والحرس الوطني في عملية تمشيط واسعة بالمنطقة الصخرية لشاطئ كاب نيقرو من معتمدية نفزة التابعة لولاية باجة، وذلك في إطار البحث عن طفل اختفى بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى خروج الأب رفقة ابنه في رحلة صيد بشاطئ كاب نيقرو ، قبل أن يختفي الطفل فجأة عن أنظار والده في ظروف لا تزال غامضة، ما أثار مخاوف من إمكانية سقوطه في البحر

ومن المنتظر أن تتواصل عمليات البحث خلال الساعات القادمة

