باجة : امتلاء قياسي لسدّ البراق بنفرة لأول مرة منذ 6 سنوات بعد الأمطار الأخيرة [فيديو]

أكد سفيان الرزقي، كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، أن التساقطات المطرية الأخيرة انعكست إيجابًا على نسبة امتلاء سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل مستوى مماثل في مخزون السد منذ 6 سنوات.

وفي تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أوضح الرزقي أن هذا التحسن يأتي في سياق انتعاش الموارد المائية بالمنطقة إثر الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة.

تحسّن أيضا في سد كساب وسد سيدي سالم بتستور

وأضاف المصدر ذاته أن التحسّن لم يقتصر على سد سيدي البراق، بل شمل كذلك سد كساب وسد سيدي سالم بمعتمدية تستور، وهو ما يعزز الآمال بتحسن الوضع المائي بالجهة خلال المرحلة المقبلة.

ارتياح في الأوساط الفلاحية وآمال بموسم واعد

وبحسب سفيان الرزقي، فقد استبشر الفلاحون بهذه التساقطات، نظرًا لما يُنتظر أن تتركه من تأثير إيجابي على موسم الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة، في ظل حاجة القطاع إلى دعم الموارد المائية وتحسين ظروف الإنتاج.

