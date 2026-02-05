Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة: انزلاقات أرضية بعدد من الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..والي الجهة على الخط

أدى، والي باجة أحمد بن خراط بزيارة ميدانية إلى معتمدية باجة الشمالية لمعاينة الانزلاقات الأرضية التي شهدتها مناطق العساكرة والدخايلية والجقاقه، والتي تسببت في انقطاع حركة المرور وصعوبة تنقل المواطنين.

وخلال الجولة، تواصل الوالي مع المتساكنين واستمع لمشاغلهم بخصوص سرعة التدخل وإيجاد حلول جذرية لضمان فك العزلة واستمرارية حركة المرور.

وقد تقرر التدخل العاجل لإعادة فتح الطرق مؤقتًا، مع إعداد دراسة فنية شاملة لمعالجة الانزلاقات نهائيًا، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن كامل الأضرار لرفعه إلى وزارة التجهيز وبرمجة التدخلات حسب الأولويات.

واختتم الوالي زيارته بتأكيد ضرورة تسريع التدخلات الميدانية ومواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البنية التحتية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

418
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

347
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
318
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
303
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
302
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
295
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
257
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
257
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
249
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
248
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى