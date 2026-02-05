باجة: انزلاقات أرضية بعدد من الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..والي الجهة على الخط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدى، والي باجة أحمد بن خراط بزيارة ميدانية إلى معتمدية باجة الشمالية لمعاينة الانزلاقات الأرضية التي شهدتها مناطق العساكرة والدخايلية والجقاقه، والتي تسببت في انقطاع حركة المرور وصعوبة تنقل المواطنين.

وخلال الجولة، تواصل الوالي مع المتساكنين واستمع لمشاغلهم بخصوص سرعة التدخل وإيجاد حلول جذرية لضمان فك العزلة واستمرارية حركة المرور.

وقد تقرر التدخل العاجل لإعادة فتح الطرق مؤقتًا، مع إعداد دراسة فنية شاملة لمعالجة الانزلاقات نهائيًا، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن كامل الأضرار لرفعه إلى وزارة التجهيز وبرمجة التدخلات حسب الأولويات.

واختتم الوالي زيارته بتأكيد ضرورة تسريع التدخلات الميدانية ومواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البنية التحتية.

