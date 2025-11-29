Français
Anglais
العربية
بيئة

باجة : انطلاق الدورة الثانية لمسابقة “كأس البصمة البيئية” بمشاركة 18 مؤسسة تربوية

باجة : انطلاق الدورة الثانية لمسابقة “كأس البصمة البيئية” بمشاركة 18 مؤسسة تربوية

أعطى والي باجة أحمد بن خراط إشارة الانطلاق للدورة التكوينية الجهوية حول “البصمة البيئية”، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية لمسابقة كأس البصمة البيئية التي تشارك فيها هذا العام 18 مؤسسة تربوية من مختلف معتمديات الولاية.

و أُقيمت الفعالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين، بحضور الكاتب العام للولاية، المدير الجهوي للبيئة، المندوب الجهوي للتربية، ممثلين عن المصالح الجهوية والبلدية، وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

و أكد الوالي في كلمته الافتتاحية أنّ البصمة البيئية تشكّل مؤشراً أساسياً لقياس أثر الأنشطة البشرية على الموارد الطبيعية، مشدداً على أنّ حماية البيئة “مسؤولية جماعية” تتطلب تضافر جهود الجميع: مواطنين، إدارات، بلديات، ومنظمات المجتمع المدني.

كما دعا إلى مزيد تنظيم إدارة النفايات، ترشيد استهلاك الماء والطاقة، ودعم المبادرات والمشاريع البيئية داخل المؤسسات التربوية وخارجها.

و شدّد أيضاً على أهمية إشراك الهياكل المحلية في صياغة سياسات بيئية تتلاءم مع خصوصيات الجهة، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لمتابعة تطور البصمة البيئية، معتبراً أن هذه الدورة “خطوة هامة لترسيخ ثقافة بيئية واعية داخل الأوساط التربوية والإدارية”.

و تضمّنت الدورة مجموعة من العروض العلمية والورشات التطبيقية حول مفاهيم البصمة البيئية وطرق حسابها، إلى جانب تدريبات حول ترشيد استهلاك الموارد، إدارة النفايات، وإعادة التدوير، وفق المعايير الوطنية والدولية، في سياق دعم التوجّه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025

337
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
299
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
290
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
284
أخر الأخبار

وزير التكوين المهني : تشغيل 10 آلاف من خريجي التكوين المهني في قطاع الكوابل [فيديو]
284
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا: بيترو – الترجي الرياضي … صافرة كونغولية للمباراة
281
أخر الأخبار

صفاقس : مُخيم تكويني لدعم الشباب الريادي [فيديو]
267
اقتصاد وأعمال

تونس: قطاع التغليف يوفر أكثر من 25 ألف موطن شغل مباشر ونسبة نمو سنوية تفوق 10%
262
أخر الأخبار

هل ستنتقل ملكية الأراضي الدولية الفلاحية للشركات الأهلية؟ وزير التشغيل يحسم الجدل (فيديو)
261
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى