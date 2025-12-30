باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت الطريق السيارة الرابطة بين باجة وتونس، وتحديدًا على مستوى منطقة مجاز الباب، ظهر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حادث انقلاب شاحنة ثقيلة، ما أسفر عن تعطّل حركة المرور وفق ما اورد مراسل “تونس الرقمية” بالجهة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث ناتج عن انزلاق الشاحنة على الطريق السيارة، دون تأكيدات رسمية إلى حدّ الآن بشأن وجود إصابات من عدمها.

ومن المنتظر أن تتحوّل فرق الحماية المدنية إلى مكان الحادث لمعاينة الوضع والتثبّت من سلامة مستعملي الطريق.

كما تعمل المصالح المعنية، بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية والأمن، على التدخّل لرفع الشاحنة وفتح الطريق أمام حركة الجولان في أقرب الآجال، مع دعوة مستعملي الطريق إلى توخّي الحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية.

