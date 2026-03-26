باجة: برنامج لتجديد القنوات المهترئة والحد من تسربات المياه (فيديو)

شاركت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم باجة في فعاليات اليوم الجهوي للاقتصاد في الماء، المنتظم تحت شعار “حيث ما يتدفق الماء تنمو المساواة”، في مناسبة خُصصت لاستعراض أبرز الاستراتيجيات المعتمدة في مجال الاقتصاد في مياه الشرب وتحسين مردودية شبكات التزويد.

وأكد رئيس إقليم الشركة بباجة، وليد الذيبي، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على جملة من المحاور الأساسية، من بينها تجديد الشبكات المهترئة التي تتسبب في ضياع كميات هامة من المياه، إلى جانب تنفيذ حملات تقصٍّ ومتابعة للتسربات غير المرئية، خاصة على مستوى الشبكات القديمة، بهدف الحد من الفاقد وتحسين نجاعة التوزيع.

تجديد الشبكات المهترئة للحد من ضياع المياه

أوضح الذيبي أن من بين أولويات الشركة في الجهة التدخل لتجديد القنوات المائية المتقادمة التي تشهد كسورا وتسربات متكررة، بما يساهم في التقليص من ضياع المياه وتحسين استقرار التزويد بالماء الصالح للشراب.

وأضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية ترمي إلى الرفع من مردودية الشبكة وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين، في ظل التحديات المتصلة بندرة المياه وضرورة ترشيد استغلال الموارد المائية.

حملات لرصد التسربات غير المرئية

وأشار رئيس الإقليم إلى أن الشركة تعمل أيضا على تنفيذ حملات تقصٍّ ميدانية لرصد التسربات غير الظاهرة، خاصة في الشبكات القديمة، حيث تمثل هذه التسربات أحد أبرز أسباب فقدان كميات هامة من المياه دون أن تكون مرئية بشكل مباشر.

ويهدف هذا العمل، وفق المصدر ذاته، إلى التدخل المبكر ومعالجة الإخلالات التقنية قبل تفاقمها، بما يعزز نجاعة الشبكة ويقلص من نسب الفاقد.

مراقبة عن بعد لتحسين سرعة التدخل

وفي السياق ذاته، أبرز الذيبي أن الشركة تتابع المنظومات المائية عبر أجهزة مراقبة عن بعد، تتيح متابعة مستوى عدد هام من الخزانات ووضعية التزويد بالماء الصالح للشراب بصفة حينية.

وتساهم هذه الآليات التقنية في تحسين سرعة التدخل عند تسجيل أي خلل في المنظومة، بما يسمح بتأمين متابعة أفضل للشبكات ورفع مستوى التحكم في توزيع المياه.

برنامج يمتد على ثلاث سنوات

وكشف الذيبي، في تصريح لتونس الرقمية، أن الشركة وضعت برنامجا يمتد على ثلاث سنوات، يهدف إلى الرفع من كفاءة الشبكات المائية من خلال تجديد عدد هام من القنوات المهترئة التي تشهد تسربات متكررة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة ترمي إلى تحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشراب، وتعزيز نجاعة البنية التحتية المائية بالجهة، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويحد من الإشكاليات المرتبطة بالكسور والتسربات.

