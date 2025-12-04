باجة: بلدية مجاز الباب تُمهل المواطنين أسبوعاً لرفع مواد البناء الموضوعة عشوائياً بالطريق العام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت بلدية مجاز الباب من ولاية باجة بلاغاً دعت فيه المواطنين إلى ضرورة رفع أكوام الرمل والأجر ومختلف مواد البناء أو فواضلها الموضوعة بالطريق العام دون ترخيص، وذلك بعد معاينتها لانتشار هذه المواد في عدد من الأنهج مما يعيق سيلان مياه الأمطار ويهدد سلامة مستعملي الطريق.

وأكدت البلدية أنه على جميع المواطنين الذين قاموا بوضع مواد البناء بالطرقات دون الحصول على رخصة إشغال، رفعها في أجل لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ إصدار البلاغ.

وشددت البلدية على أنه في حال عدم الاستجابة، ستتولى مصالحها حجز المواد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظاً على النظافة العامة وسلامة الحركة المرورية داخل المنطقة البلدية.

