باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

تنظّم جمعية النغم الجديد بمدينة باجة، الدورة الخامسة لمهرجان «فاقا» للموسيقى التونسية و ذلك بالشراكة مع دار الثقافة عمار فرحات، خلال أيام 20 و 21 و 22 ديسمبر 2025.
و يتضمّن المهرجان برمجة ثقافية و فنية متنوعة تجمع بين الندوات الفكرية و العروض الموسيقية، في إطار سعي المنظمين إلى تثمين الأغنية التونسية و دعم المشهد الموسيقي الوطني.
و يفتتح مهرجان «فاقا» فعالياته بندوة فكرية تتناول واقع الأغنية التونسية و آفاقها، إلى جانب عرض تنشيطي بالمدينة يتخلله عرض «اسطمبالي»، في أجواء احتفالية تهدف إلى تقريب الموسيقى التونسية من الجمهور و تعزيز حضورها في الفضاء العام وفق ما افاد به مراسل تونس الرقمية بباجة.
