باجة تحتضن المبدعين: يوم خاص يعيد الاعتبار لطاقات ذوي الإعاقة

احتضن المركب الثقافي بمدينة باجة، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال باليومين الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية”، في تظاهرة جمعت المؤسسات الثقافية والجمعيات وهياكل الشؤون الاجتماعية.

وتضمّن الحدث معرضًا لإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة نحو 300 مشارك ينتمون إلى خمسة مراكز للتربية المختصة من أصل 13 ألف شخص حامل لإعاقة في مختلف معتمديات الولاية. كما شملت الفعاليات ورشات حية إلى جانب عروض فنية وتنشيطية متنوعة.

وأكد لطفي زمالي، مدير المركب الثقافي بباجة، في تصريح لـ”وات”، أن هذه التظاهرة تعكس تمسّك هياكل الثقافة والشؤون الاجتماعية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولوج إلى الأنشطة الثقافية والفنية، مبرزًا ما يقدمه المشاركون من أعمال مسرحية ولوحات راقصة وأغانٍ تترجم طاقاتهم الإبداعية.

وأشار إلى أن عددًا هامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة ينشطون بانتظام في النوادي الثقافية التابعة للمركب، وقد حصل بعضهم على جوائز وتميّز وطني نظير أعمالهم.

المصدر: وات

