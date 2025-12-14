Français
الأخبار

باجة تحتضن الملتقى الجهوي للصورة و السينما و الفنون البصرية بمشاركة مدارس و معاهد تربوية

أكد فاروق العويشري، المندوب الجهوي للتربية بباجة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية، أن المندوبية الجهوية نظمت اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 ملتقى جهوي للصورة والسينما والفنون البصرية بمقر المندوبية، بمشاركة عدد من المؤسسات التربوية، وتحديدًا المدارس العبادية والمعاهد.

و أشار العويشري إلى أن الهدف من هذا الملتقى هو اختيار ممثلي المندوبية للمشاركة في الملتقى الوطني للصورة والسينما والفنون البصرية المزمع عقده في المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025 وأضاف أن مشاركة المندوبية الجهوية للتربية بباجة تتميز كل سنة بالإبداع والتألق.

و حول عدد المؤسسات المشاركة، أوضح المندوب الجهوي أن الملتقى الجهوي شهد مشاركة ستة مؤسسات تربوية، رغم أن العدد كان يمكن أن يكون أكبر، مشيرًا إلى أن بعض المدارس لم تتمكن من المشاركة بسبب انشغالها بالامتحانات الأسبوع الماضي.

كما كشف العويشري أن موضوع الملتقى لهذا العام تمحور حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مؤكّدًا على أهمية التوعية بأساليب الوقاية والحد من هذه الظاهرة، والتي ترتبط مباشرة بالقيم التربوية الأساسية و تعليم الطلاب كيفية التعامل معها.

