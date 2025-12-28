Français
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

تحتضن معتمدية تبرسق من ولاية باجة، على مدى ثلاثة أيام، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق، الذي تنظمه جمعية صيانة مدينة تبرسق، بمشاركة عدد من المنتجين و الحرفيين و الزوار من مختلف جهات الجمهورية.

و أكدت وصال البركاتي، ممثلة عن إدارة المهرجان، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة، أن هذه التظاهرة تهدف بالأساس إلى ترويج زيت الزيتون المحلي بالمنطقة، خاصة لما يتميز به من مذاق خاص وجودة عالية ونوعية بيولوجية.

و أضافت أن المهرجان شهد تنظيم نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، حيث تراوحت أسعار لتر زيت الزيتون بين 10 دنانير و 500 مليم و11 دينارًا، و هو ما لقي استحسانًا كبيرًا لدى الزوار القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، خاصة في اليوم الختامي للتظاهرة، اليوم الأحد.

و تضمّن المهرجان أيضًا معارض لزيت الزيتون ومشتقاته، إلى جانب معارض للصناعات التقليدية، فضلاً عن سهَرات فنية وغنائية وبرامج تنشيطية ساهمت في إضفاء حركية اقتصادية و ثقافية على مدينة تبرسق.

