باجة تحتفل بالذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة التُونسية [فيديو]

انتظم صباح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بمقرّ ولاية باجة، موكب رسمي للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة التونسية وفق ما أورده مراسل “تونس الرقمية” بالجهة.

وشهد موكب الاحتفال حضور السلط الجهوية والمحلية، إلى جانب ممثلين عن الأسلاك الأمنية والعسكرية، وعدد من الإطارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني، حيث تم التأكيد على أهمية المحافظة على مكاسب الثورة وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.

ويأتي هذا الاحتفال تخليدًا لذكرى انطلاق شرارة الثورة التونسية، واستحضارًا لتضحيات التونسيين في سبيل بناء دولة تقوم على العدل والحرية واحترام القانون، مع تجديد العهد على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب في التنمية والعيش الكريم.

