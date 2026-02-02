باجة :تحذير المواطنين من ارتفاع منسوب مياه واد مجردة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على إثر نزول كميات هامة من الأمطار خلال الساعات الأخيرة، أصدرت اليوم الاثنين 2 فيفري 2026 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بلاغًا تحذيريًا دعت من خلاله المواطنين القاطنين بمحاذاة وادي مجردة إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأفادت المندوبية أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بباجة تتابع الوضع العام عن كثب، وذلك في إطار مراقبة تطور منسوب مياه وادي مجردة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ للمياه انطلاقًا من غار الدماء وجندوبة وصولًا إلى مدينة بوسالم.

وأشارت المعطيات إلى أن الارتفاع المنتظر في منسوب مياه وادي مجردة سيتم رصده بداية من يوم الأحد 1 فيفري 2026، خاصة على مستوى منطقة القفيضي (السهيلي)، وقنطرة سيدي إسماعيل ودوار النخلة (سيدي إسماعيل)، إضافة إلى منطقة العافيتة بمعتمدية مستوتة.

ودعت المندوبية كافة المواطنين القاطنين بالقرب من ضفاف وادي مجردة، خاصة بالجزء الممتد بين حدود ولايتي جندوبة وباجة وصولًا إلى منطقة العافيتة، إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من ضفاف الوادي، مع إبعاد المعدات الفلاحية والحيوانات حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت المصالح الجهوية أن المتابعة الميدانية متواصلة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، داعية المواطنين إلى متابعة البلاغات الرسمية والنشرات الحينية الصادرة عن الجهات المختصة.

