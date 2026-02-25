باجة: تحرير 10 مخالفات اقتصادية وحجز 144 لترا من الحليب خلال حملة رقابية بسوق باب الزنايز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد سوق نهج خالد الدين باشا المعروف بسوق باب الزنايز بمدينة باجة، اليوم الأربعاء، حملة مراقبة اقتصادية مشتركة بمشاركة فرق من الإدارة الجهوية للتجارة، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الشرطة البلدية والوحدات الأمنية، وذلك في إطار ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على سلامة وجودة المنتوجات المعروضة للاستهلاك.

وشملت الحملة عدداً من نقاط البيع داخل السوق، حيث تم التثبت من مدى احترام التجار للتراتيب الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بإشهار الأسعار، والاستظهار بالفواتير القانونية، واحترام شروط حفظ المواد الغذائية، فضلاً عن استعمال آلات الوزن القانونية والمطابقة للمواصفات.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تحرير 10 مخالفات اقتصادية متفاوتة الخطورة، كما تم حجز 144 لتراً من الحليب المعقم لعدم احترام التراتيب المنظمة للقطاع.

وفي ختام الزيارة، شدد والي باجة على ضرورة تكثيف حملات المراقبة بمختلف الأسواق والمحلات التجارية بالجهة، مؤكداً مواصلة التصدي لكل التجاوزات حمايةً للمستهلك وضماناً لشفافية المعاملات التجارية.

