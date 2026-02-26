Français
Anglais
العربية
باجة: تحرير 175 مُخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأول من رمضان [فيديو]

أكد المدير الجهوي للتجارة بباجة، عماد صنديد، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أن مصالح الرقابة كثّفت تدخلاتها منذ انطلاق شهر رمضان المعظم، في إطار حسن الاستعداد والتنظيم، عبر تسخير ثماني فرق رقابية مشتركة تضم أعوان التجارة والأمن والصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية، إلى جانب فرق متنقلة بمختلف أسواق معتمديات ولاية باجة.

أثمان فرق مشتركة وفرق متنقلة في الأسواق

وأوضح صنديد أن هذه الفرق تنفّذ حملات رقابية ميدانية بمختلف المناطق والأسواق، بهدف ضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك، مع متابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

175 مخالفة خلال الأيام الستة الأولى من رمضان

وبيّن المسؤول الجهوي أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت خلال الأيام الستة الأولى من رمضان بتحرير 175 مخالفة اقتصادية في مختلف مناطق ولاية باجة.

أبرز التجاوزات في الخضر والغلال والمواد الأساسية

وأشار إلى أن المخالفات المسجلة تعلّقت أساسًا بقطاع الخضر والغلال والمواد الغذائية الأساسية، في سياق يشهد عادة ضغطًا أكبر على الأسواق خلال رمضان.

950 زيارة تفقد ومعدل يقارب 30 مخالفة يوميًا

وأضاف عماد صنديد أن الحملات الرقابية أسفرت أيضًا عن تنفيذ 950 زيارة تفقد خلال الفترة ذاتها، بمعدل يقارب 30 مخالفة يوميًا، ضمن جهود تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان سلامة وجودة المنتوجات المعروضة بالأسواق.

