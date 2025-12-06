باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت بلدية باجة، في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مجهولين قاموا بتخريب الحواجز الواقية التي تم وضعها مؤخراً لحماية المسلك السياحي بالمدينة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تركيزها من قبل مصالح البلدية.

و وصفت البلدية هذه الأفعال بأنها سلوكيات إجرامية تصدر عن فئات منحرفة ، ينعدم لديها الحس الوطني و الأخلاقي ، مؤكدة أنه سيتم تتبع المسؤولين عنها قانونياً.

كما دعت البلدية إلى الالتزام بالقوانين و الحفاظ على الممتلكات العامّة لضمان سلامة المسلك السياحي و استمرارية الأشغال الجارية في المدينة.

