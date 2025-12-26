Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة : تدعيم أسطول النقل بـ5 حافلات جديدة [فيديو]

قامت الشركة الجهوية للنقل بولاية باجة اليوم بتعزيز أسطولها بخمس حافلات جديدة، حسب ما أعلن عنه شمس الدين التومي، الرئيس المدير العام للشركة.

وأوضح التومي أن هذه الحافلات تم اقتناؤها من مزود محلي بتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين دينار، في إطار برنامج تطوير وتحديث وسائل النقل بالجهة.

وأضاف التومي في تصريح لمراسل تونس بالجهة أن الشركة بصدد تنفيذ مراحل إضافية من البرنامج تشمل اقتناء عشرة حافلات نقل حضري أخرى بتكلفة ستة ملايين دينار، على أن يتم استلامها وتشغيلها بداية من شهر جانفي المقبل.

كما كشف التومي عن صفقة دولية تشرف عليها وزارة النقل، تضم 18 حافلة مزدوجة من مزود صيني، لتوسيع خدمات النقل المدرسي والنقل الحضري، مؤكداً أن الهدف من هذه الاقتناءات هو تحسين جودة النقل وتوسيع شبكة الخطوط لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار التومي إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قدرات الشركة وتقديم خدمات نقل أكثر كفاءة وأماناً.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

304
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

290
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
288
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
278
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
271
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر
271
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)
256
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
253
اقتصاد وأعمال

ليبيا : انتعاش اقتصادي قوي مدفوعا بتعافي قطاع النفط
253
الأخبار

النادي الإفريقي: ثلاث مباريات ودية في برنامج فترة التوقف
250
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – نيجيريا… حكم مالي لإدارة المواجهة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى