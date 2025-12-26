باجة : تدعيم أسطول النقل بـ5 حافلات جديدة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قامت الشركة الجهوية للنقل بولاية باجة اليوم بتعزيز أسطولها بخمس حافلات جديدة، حسب ما أعلن عنه شمس الدين التومي، الرئيس المدير العام للشركة.

وأوضح التومي أن هذه الحافلات تم اقتناؤها من مزود محلي بتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين دينار، في إطار برنامج تطوير وتحديث وسائل النقل بالجهة.

وأضاف التومي في تصريح لمراسل تونس بالجهة أن الشركة بصدد تنفيذ مراحل إضافية من البرنامج تشمل اقتناء عشرة حافلات نقل حضري أخرى بتكلفة ستة ملايين دينار، على أن يتم استلامها وتشغيلها بداية من شهر جانفي المقبل.

كما كشف التومي عن صفقة دولية تشرف عليها وزارة النقل، تضم 18 حافلة مزدوجة من مزود صيني، لتوسيع خدمات النقل المدرسي والنقل الحضري، مؤكداً أن الهدف من هذه الاقتناءات هو تحسين جودة النقل وتوسيع شبكة الخطوط لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار التومي إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قدرات الشركة وتقديم خدمات نقل أكثر كفاءة وأماناً.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



