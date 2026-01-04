Français
باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

مع اقتراب اختتام مشروع “نبعة” الذي تنفذه جمعية صوت الشاب بباجة بالشراكة مع مجمع التنمية “أيادي الخير”، تم خلال الأسبوع الماضي تركيب محطة ضخ بالطاقة الشمسية في منطقة مشارقة بمعتمدية نفزة من ولاية باجة

و يستهدف المشروع فئة من النساء وعائلاتهن في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الفلاحة المستدامة من خلال تحسين التصرف في الموارد المائية. ويأتي هذا الإجراء كخطوة عملية لدعم التنمية الزراعية المحلية وتسهيل وصول المياه للفلاحين بشكل مستدام وصديق للبيئة وفق ما افادت به إيمان الجابري في تصريح لتونس الرقمية

ويعكس هذا المشروع التعاون بين الجمعيات والمجتمع المدني والمؤسسات التنموية في تعزيز القدرات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية بباجة.

